Прокуратура ФРГ назвала заказчика диверсии на «Северных потоках»

Прокуратура ФРГ назвала Украину заказчиком диверсии на «Северных потоках»

Прокуратура ФРГ считает, что подрыв «Северных потоков» мог быть организован при участии украинских структур. Об этом сообщил адвокат Никола Канестрини, ссылаясь на материалы обвинения.

В документе, как следует из заявления защитника, говорится о наличии оснований полагать, что диверсия была проведена по указанию и под руководством украинских государственных органов.

«В обвинительном заключении утверждается, что «имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», — говорится в поступившем РИА Новости заявлении адвоката.

Аварии на российских экспортных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. После повреждений Германия, Дания и Швеция заявляли, что не исключают версию преднамеренного воздействия.

Компания Nord Stream AG, являющаяся оператором «Северного потока», сообщала о беспрецедентном характере разрушений и отмечала, что сроки восстановления инфраструктуры определить невозможно.

Генеральная прокуратура России ранее возбудила уголовное дело по факту международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва направляла запросы о предоставлении информации по обстоятельствам взрывов, однако, по его словам, ответов на них не получила.

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