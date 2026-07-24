Забыли на семь часов: маленькая девочка погибла в раскаленном микроавтобусе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 137 0

Когда малышку обнаружили, она уже была без сознания.

Девочка погибла в раскаленном микроавтобусе детали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Daily Mail: маленькая девочка погибла в раскаленном микроавтобусе

Полуторагодовалая девочка скончалась после того, как ее на семь часов оставили запертой в детском микроавтобусе при экстремально высокой температуре воздуха.  Трагедия произошла в португальском городе Алмада. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Сотрудница детского сада должна была доставить ребенка в дошкольное учреждение, но каким-то образом забыла о маленькой пассажирке, оставив машину на парковке.

Тревогу подняла мать девочки, когда пришла забирать дочь из сада во второй половине дня и не обнаружила ее в группе. Около 16:00 на место прибыли медики и полиция, однако их попытки реанимировать ребенка, увы, не увенчались успехом.

В тот день температура на улице достигала 27 градусов. Внутри закрытого автомобиля это привело к смертельному перегреву.

«Человек, управлявший фургоном, убил мою внучку», — заявила бабушка погибшей в интервью местной прессе.

По ее словам, Софию передали воспитателю еще в восемь часов утра. Следствие установило, что транспортное средство принадлежало колледжу Mestre Cuco, однако было припарковано возле другого детского сада.

В настоящее время португальская полиция проводит масштабное расследование, чтобы определить степень ответственности персонала, при этом официальных данных об арестах пока не поступало.

Подобные случаи не единичны: в материале упоминается, что за последний месяц в Европе на фоне аномальной жары произошло несколько аналогичных трагедий, включая гибель детей во Франции и Испании. В сентябре прошлого года в этой же провинции Португалии аналогичным образом погиб десятимесячный младенец, которого отец забыл в машине перед уходом на работу в университет.

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