Первый тур РПЛ-2026/27: дебют нового ЦСКА и проверка «Спартака»

Сезон-2026/27 Российской премьер-лиги стартует 24 июля

Чемпионат мира завершился триумфом сборной Испании, а футбол уходит на небольшую передышку лишь для национальных команд. Уже в пятницу, 24 июля, стартует новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый тур подарит сразу несколько любопытных противостояний: дебют нового тренера ЦСКА, первый матч действующего чемпиона «Зенита», встречу «Спартака» с новичком элиты и центральную игру тура между «Рубином» и «Краснодаром».

Новый чемпионат пройдет по привычной системе из 30 туров. Первый круг завершится матчами 15-го тура в ноябре, затем команды проведут еще два тура перед зимней паузой. После перерыва РПЛ возобновится в конце февраля, а чемпион определится 29 мая, когда все матчи заключительного тура начнутся одновременно.

Новый ЦСКА открывает сезон

Первый матч чемпионата сведет ЦСКА и «Балтику». Для армейцев эта встреча станет первым полноценным испытанием под руководством Дмитрия Игдисамова, который возглавил команду в концовке прошлого сезона. Новый чемпионат должен показать, насколько быстро специалист сумел перестроить игру «красно-синих».

«Балтика» традиционно считается непростым соперником, однако калининградцы подходят к старту сезона с кадровыми проблемами. Команде по-прежнему не сможет помочь травмированный нападающий Брайан Хиль.

Новая попытка «Динамо»

Одним из претендентов на самые высокие места вновь считается московское «Динамо». Несколько лет назад «бело-голубые» были в шаге от чемпионства, однако упустили титул в последнем туре. Не удалось команде добиться успеха и в Кубке России.

Новый сезон москвичи начинают домашней встречей с «Крыльями Советов», рассчитывая с первых туров включиться в борьбу за самые высокие места.

Чемпион начинает защиту титула

Действующий чемпион России и обладатель Суперкубка страны «Зенит» отправится в Самару, где сыграет с «Акроном». Петербуржцы считаются фаворитами встречи, однако хозяева уже не раз доказывали, что способны навязать борьбу даже самым сильным соперникам.

Для «Зенита» важно начать защиту титула без потери очков, ведь борьба за чемпионство нередко начинается уже с первых туров.

Реабилитация «Спартака»

Особое внимание будет приковано к «Спартаку». «Красно-белые» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками после болезненного поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

В первом туре москвичи примут новичка элитного дивизиона — «Родину». На своем поле «Спартак» будет считаться безоговорочным фаворитом и постарается начать чемпионат с уверенной победы.

Центральный матч тура

Главной афишей первого тура станет встреча «Рубина» и «Краснодара». Для «быков» межсезонье получилось непростым: команду покинул один из лидеров Эдуард Сперцян, продолживший карьеру в Саудовской Аравии.

Выезд в Казань станет первой серьезной проверкой обновленного «Краснодара», а сам матч может дать первые ответы на вопрос, насколько конкурентоспособной команда будет в борьбе за самые высокие места.

Помимо этих встреч, в первом туре «Факел» примет махачкалинское «Динамо», «Оренбург» сыграет с «Ростовом», а «Локомотив» встретится с «Ахматом».

Расписание первого тура РПЛ

24 июля (пятница)

20:00 — ЦСКА — «Балтика» (Калининград)

25 июля (суббота)

14:00 — «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)

16:15 — «Акрон» (Тольятти) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

18:30 — «Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Махачкала)

20:45 — «Спартак» (Москва) — «Родина» (Москва)

26 июля (воскресенье)

14:30 — «Оренбург» — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

17:00 — «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный)

19:30 — «Рубин» (Казань) — «Краснодар»

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