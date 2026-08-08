В МИД РФ заявили, что Запад вновь пытается втянуть Грузию в кровавые авантюры

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 107 0

Чтобы предотвратить возможную эскалацию конфликта, в российском ведомстве призвали принять юридические меры.

Запад пытается втянуть Грузию в кровавые авантюры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Ряд западных стран, украинские власти и радикально настроенные грузинские политики вновь пытаются втянуть Тбилиси в «кровавые авантюры». Об этом заявили в МИД России в канун 18-й годовщины трагических событий на Южном Кавказе.

В ведомстве напомнили, что в ночь с 7 на 8 августа 2008 года власти Грузии в нарушение всех международных норм по урегулированию конфликта с Южной Осетией совершили вероломную агрессию против республики. В результате погибли десятки людей, в том числе мирные жители республики и российские миротворцы.

На фоне бездействия Запада Москва была вынуждена вмешаться и провести военную операцию по принуждению Грузии к миру. Чтобы в дальнейшем Тбилиси не предпринял попыток вернуть себе утерянные территории силой, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В дальнейшем наша страна, как напомнили в МИД РФ, всегда оказывала всестороннюю поддержку этим республикам.

Российские дипломаты призвали участников Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье активизировать работу по заключению соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией — с другой. Такие юридические обязательства могут предотвратить повторение ситуации 18-летней давности.

В МИД РФ отметили, эти задачи крайне важны, так как Запад и киевский режим вновь пытаются втянуть Тбилиси в свои игры.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ЕС может выдвигать ультимативные требования по урегулированию конфликта на Украине, однако Россия не поступилась гордостью и не будет их принимать.

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