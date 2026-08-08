Российские военные установили контроль над Ивановкой в Харьковской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 51 0

Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

ВС РФ установили контроль над Ивановкой Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

Другие подробности операции Минобороны России не привело.

В среду, 5 августа, российские военные установили контроль над населенным пунктом Зарница в Запорожской области и деревней Рыжевка в Сумской области. В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Зарницу.

Также в министерстве добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение бригадам противника: штурмовой, морской пехоты и трем десантно-штурмовым. Кроме того, они одержали верх над четырьмя штурмовыми полками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа. По данным Минобороны РФ, в течение 12 часов — с 08:00 до 20:00 по московскому времени — были перехвачены и уничтожены 75 дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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