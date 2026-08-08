Собянин: 250 проектов комплексного развития территорий реализуется в Москве

В Москве одобрены и реализуются 250 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых планируется построить около 38,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создать более 423 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Глава города отметил, что программа КРТ является одним из ключевых направлений градостроительной политики столицы. За семь месяцев 2026 года были опубликованы более 100 новых проектов комплексного развития территорий.

По словам Собянина, эти инициативы предусматривают строительство 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создание свыше 46 тысяч рабочих мест.

Москва, как утверждает градоначальник, занимает лидирующие позиции по объему программы КРТ среди российских регионов. На столицу приходится 23% от общего числа проектов комплексного развития территорий и запланированных объемов строительства в рамках этого механизма в стране.

Реализация программы направлена на обновление городских территорий, создание новых объектов и развитие инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве за первые семь месяцев 2026 года построили почти 40 объектов социальной инфраструктуры. В столице появились новые школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные пространства и здания культуры. Среди крупных проектов мэр Москвы Сергей Собянин отметил комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколкове».

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