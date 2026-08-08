Число пострадавших в результате пожара на Ильском НПЗ увеличилось до шести
Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Число пострадавших в результате пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) увеличилось до шести. Об этом сообщил глава Северского района Кубани Андрей Чеверев в своем канале в мессенджере МАКС.
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Краснодарский край. В результате обломки одного из вражеских летательных аппаратов упали на территорию Ильского НПЗ. Начался пожар.
Предварительно, по информации Андрея Чеверева, пострадали шесть человек. Они получили травмы разной степени тяжести. С ними работают медики: они оказывают им всю необходимую помощь.
Чиновник добавил, что сотрудники оперативных служб продолжают устранять последствия атаки ВСУ. Он отметил: возгорание на НПЗ было оперативно потушено.
Регионы РФ ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Враг использует как дроны, так и обстреливает приграничье нашей страны ракетами западного производства. Все чаще целями киевских боевиков становятся нефтеперерабатывающие заводы.
До этого украинские боевики нанесли удар по НПЗ в Омской области. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили большую часть БПЛА. В результате того происшествия никто не пострадал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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