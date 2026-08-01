«Ничего не надо было играть»: Горбачева о личной связи с героиней сериала «Паша»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 711 0

Актрисе знакомо состояние, когда творческий потенциал остается нереализованным.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Ирина Горбачева: бывают моменты, когда не можешь реализовать потенциал

Актриса Ирина Горбачева призналась, что история ее героини в сериале «Паша» оказалась ей близка благодаря собственному опыту. По словам артистки, ей знакомо состояние, когда творческий потенциал остается нереализованным. Об этом Ирина Горбачева рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актриса отметила, что многие представители творческих профессий сталкиваются с периодами, когда не могут полностью раскрыть свои способности и реализовать задуманные идеи. Именно это чувство помогло ей лучше понять персонажа.

«У каждого артиста бывают моменты или проходили, или находятся в таких моментах, когда ты не можешь реализовать свой творческий потенциал так, как тебе хотелось. Все артисты с этим рано или поздно сталкиваются, чаще всего рано», — рассказала Горбачева.

По словам артистки, подобный опыт был и в ее жизни, поэтому работа над ролью потребовала не столько перевоплощения, сколько искреннего проживания знакомых эмоций.

«Это что-то очень близкое, то, в чем я была достаточно долгий период в жизни. Поэтому там, в принципе, ничего не надо было играть», — поделилась Ирина Горбачева.

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