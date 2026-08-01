«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 003 0

Важны не только внутренние силы, но и духовная опора.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Ирина Горбачева: мне в жизни с кризисными ситуациями помогает Бог

Актриса Ирина Горбачева призналась, что в сложные моменты жизни обращается к вере. По словам артистки, справляться с испытаниями ей помогают Бог и люди, которые, как она считает, могут передавать его поддержку. Об этом Ирина Горбачева рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актриса отметила, что в кризисных ситуациях для нее важны не только внутренние силы, но и духовная опора. По словам Горбачевой, вера помогает ей находить ответы и проходить через сложные периоды.

«Мне в жизни с кризисными ситуациями помогает Бог. Обращение к Богу и к людям, которые через него говорят», — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Ирина Горбачева появилась на свадьбе блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича в компании нового бойфренда.

На торжестве в Северной Осетии артистка пришла вместе с художником Дмитрием Горбуновым. До этого Горбачева не рассказывала о личной жизни и не раскрывала подробности своих отношений.

При этом актриса ранее намекала в социальных сетях, что ее сердце уже занято.

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