«Не всем быть достигаторами»: Ильясов о давлении общества на людей

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 486 0

Чрезмерное давление со стороны окружающих может привести к обратному эффекту.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аскар Ильясов: не всем быть достигаторами

Актер Аскар Ильясов поделился мнением о стремлении к успеху и признался, что не считает постоянную гонку за достижениями обязательной для каждого человека. По словам артиста, чрезмерное давление со стороны окружающих может привести к обратному эффекту. Об этом Аскар Ильясов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актер отметил, что люди, которые не стремятся к карьерным вершинам и высоким результатам, не всегда являются инфантильными. По его мнению, у каждого человека может быть свой взгляд на жизнь и собственный темп развития.

«Не всегда. Какая-то обломовщина в этом есть, что-то вот такое. Не всем быть достигаторами, согласен», — рассказал Ильясов.

При этом артист подчеркнул, что особенно сильное давление часто испытывают мужчины, от которых общество и близкие ждут определенных достижений.

«Когда ты мужчина, от тебя общество и твои родные требуют. И тебя пушат. И некоторые люди — их это не стимулирует, они наоборот закрываются и делают все наоборот», — отметил актер.

По словам Ильясова, именно такой внутренний конфликт отражен в образе его героя Паши, с которым зрители смогут познакомиться в сериале.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
20:21
Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино
20:10
Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте
19:55
В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии
19:35
Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии
19:19
Три человека пострадали в результате удара ВСУ по маршрутке в Брянской области

Сейчас читают

«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни
«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино
«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео