«Не всем быть достигаторами»: Ильясов о давлении общества на людей
Чрезмерное давление со стороны окружающих может привести к обратному эффекту.
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
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Аскар Ильясов: не всем быть достигаторами
Актер Аскар Ильясов поделился мнением о стремлении к успеху и признался, что не считает постоянную гонку за достижениями обязательной для каждого человека. По словам артиста, чрезмерное давление со стороны окружающих может привести к обратному эффекту. Об этом Аскар Ильясов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».
Актер отметил, что люди, которые не стремятся к карьерным вершинам и высоким результатам, не всегда являются инфантильными. По его мнению, у каждого человека может быть свой взгляд на жизнь и собственный темп развития.
«Не всегда. Какая-то обломовщина в этом есть, что-то вот такое. Не всем быть достигаторами, согласен», — рассказал Ильясов.
При этом артист подчеркнул, что особенно сильное давление часто испытывают мужчины, от которых общество и близкие ждут определенных достижений.
«Когда ты мужчина, от тебя общество и твои родные требуют. И тебя пушат. И некоторые люди — их это не стимулирует, они наоборот закрываются и делают все наоборот», — отметил актер.
По словам Ильясова, именно такой внутренний конфликт отражен в образе его героя Паши, с которым зрители смогут познакомиться в сериале.
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