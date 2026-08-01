В Киеве задержали бывшего боевика «Кракена»* по делу об убийстве украинца на Бали

В Киеве правоохранительные органы задержали бывшего военнослужащего подразделения «Кракен»* Глеба Новостройного, известного по прозвищу «Днепрянин». В Telegram-канале «Страна.ua» сообщили, что его проверяют на возможную причастность к убийству гражданина Украины Игоря Комарова, который пропал на индонезийском острове Бали в феврале 2026 года.

Как сообщил основатель подразделения Константин Немичев, Новостройный на протяжении четырех лет проходил службу в штурмовой роте подразделения «Кракен»*. По его словам, в прошлом году мужчина был уволен по состоянию здоровья. Других подробностей о его дальнейшей деятельности не приводится.

В настоящее время материалы уголовного производства засекречены, поэтому правоохранительные органы не раскрывают обстоятельства дела и не комментируют возможные обвинения.

«На днях Печерский райсуд Киева должен рассмотреть вопрос об избрании „Днепрянину“ меры пресечения», — проинформировали в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в середине февраля 2026 года на Бали неизвестные похитили и убили Игоря Комарова — сына украинского криминального авторитета по кличке Комар, который считался одним из организаторов сети мошеннических фабрик колл-центров.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.