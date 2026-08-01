В Уфе ликвидируют последствия падения обломков сбитого беспилотника

|
Алена Куликова
Алена Куликова 107 0

На месте работают экстренные и оперативные службы.

В Уфе ликвидируют последствия падения БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Уфе на территории промзоны возникло задымление из-за атаки БПЛА

В Уфе устраняют последствия очередной атаки беспилотных летательных аппаратов. После отражения удара обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию промышленной зоны, где возникло задымление, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в канале в мессенджере МАКС.

«Погибших и пострадавших нет», — написал глава республики в публикации.

На месте работают экстренные и оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия для ликвидации последствий происшествия и контролируют обстановку в районе падения фрагментов беспилотника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ поразили предприятие в Киеве, производившее детали для ракет ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 авг
Три человека пострадали в результате удара ВСУ по маршрутке в Брянской области
1 авг
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
1 авг
Губернатор Развожаев: женщина погибла при ночной атаке БПЛА на Севастополь
1 авг
Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских беспилотника над Россией
31 июл
Мирный житель пострадал при обстреле села Углово в Белгородской области
31 июл
Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области
31 июл
Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами России за ночь
31 июл
Пожар вспыхнул на предприятии ТЭК после удара дронов ВСУ по Волгограду
30 июл
Один человек погиб и трое пострадали в результате атак украинских дронов на ДНР
30 июл
Силы ПВО уничтожили 59 дронов ВСУ над регионами России за 12 часов
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:36
Два человека погли в результате взрыва в кафе на Кудринской площади
20:26
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
20:21
Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино
20:10
Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте
19:55
В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии
19:35
Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни
«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино
«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео