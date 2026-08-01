В Уфе ликвидируют последствия падения обломков сбитого беспилотника

В Уфе на территории промзоны возникло задымление из-за атаки БПЛА

В Уфе устраняют последствия очередной атаки беспилотных летательных аппаратов. После отражения удара обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию промышленной зоны, где возникло задымление, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в канале в мессенджере МАКС.

«Погибших и пострадавших нет», — написал глава республики в публикации.

На месте работают экстренные и оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия для ликвидации последствий происшествия и контролируют обстановку в районе падения фрагментов беспилотника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ поразили предприятие в Киеве, производившее детали для ракет ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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