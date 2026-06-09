Больше не враг для организма: врач рассказала о полезных свойствах сала

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Мурад Устаров
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Продукт утолит голод лучше любого сладкого, но при его потреблении всегда нужно знать меру.

Чем полезно сало для организма

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Эндокринолог Хайкина: сало богато полезными витаминами и насыщает лучше сладкого

На фоне популярности модных суперфудов сало незаслуженно причислили к вредным продуктам. Об этом Газете.ру сообщила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

По ее словам, несмотря на распространенное мнение о том, что сало — это только калории, продукт богат жирорастворимыми витаминами А, D и Е. В нем также есть холин, поддерживающий здоровье нервной системы и печени, и полезные жиры, в том числе олеиновая кислота.

«Поэтому современные специалисты давно отказались от идеи, что любой животный жир автоматически вреден для здоровья», — пояснила эндокринолог.

Кроме того, врач подчеркнула, что сало утоляет голод лучше любого сладкого: небольшой ломтик с овощами или хлебом надолго насыщает организм благодаря медленному перевариванию жиров.

«Именно поэтому проблема обычно не в самом сале, а в его количестве. Но будем честны, даже самые заядлые любители сала не смогут съесть столько, чтобы набрать даже один лишний килограмм», — сказала она.

Говоря о возможных опасениях, связанных с холестерином, специалист заявила, что продукт не повышает его уровень до критической отметки, так как на показатели влияют вес, физическая активность, генетика и общий рацион. Хайкина добавила, что если все в порядке, то сало не нанесет вред.

При этом врач указала на умеренность. Эксперт уточнила, что сало становится проблемой при постоянном его употреблении, особенно в сочетании с алкоголем, колбасой или шашлыком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при переизбытке углеводов могут возникнуть не только проблемы с лишним весом, но и нарушения в организме.

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