«Терпеть не могу»: женщина боится потерять дружбу с начальником из-за его невесты

NYP: женщина боится потерять дружбу с начальником из-за его невесты

Иногда отношения с руководителем выходят далеко за рамки рабочих. Именно в такой ситуации оказалась героиня письма в рубрику Dear Abby издания New York Post. Женщина много лет дружила со своим начальником, но теперь опасается, что их общение может разрушиться из-за его будущей жены.

По словам автора письма, с боссом ее связывают не только рабочие вопросы. За годы совместной работы они стали близкими друзьями, регулярно общались и поддерживали друг друга в сложные моменты жизни.

Однако все изменилось после того, как мужчина обручился.

Она мне совсем не нравится

Читательница признается, что с самого начала не смогла найти общий язык с избранницей начальника. По ее словам, невеста кажется ей высокомерной и неприятной в общении. Каждая встреча оставляет у женщины негативное впечатление.

«Я действительно не могу ее терпеть», — призналась автор письма.

При этом начальник, наоборот, выглядит счастливым и явно настроен на серьезное будущее с возлюбленной.

Страх потерять друга

Главная проблема заключается в том, что женщина не хочет портить отношения с руководителем. Она понимает: если свадьба состоится, будущая супруга станет важной частью его жизни. Игнорировать ее или открыто демонстрировать неприязнь вряд ли получится.

При этом заставить себя полюбить невесту друга она тоже не может.

«Я боюсь, что наша дружба начнет разрушаться», — написала читательница.

По ее словам, уже сейчас ей становится все труднее проводить время в компании пары.

Нужно ли говорить правду

Женщина задумалась, стоит ли честно рассказать начальнику о своих чувствах. Она опасается, что откровенный разговор может привести к конфликту и поставить крест на многолетней дружбе.

С другой стороны, скрывать раздражение становится все сложнее. Автор письма попросила совета: как сохранить хорошие отношения с другом, если его избранница вызывает настолько сильную антипатию.

Что ответила эксперт

Колумнистка посоветовала женщине не вмешиваться в личную жизнь начальника. По мнению журналистки, даже если читательнице действительно не нравится невеста друга, это не означает, что она должна сообщать ему об этом.

Эксперт напомнила, что мужчина сам сделал свой выбор и, вероятно, видит в будущей супруге качества, которые важны именно для него.

Кроме того, критика избранницы может быть воспринята как попытка контролировать его личную жизнь.

Не обязательно дружить со всеми

Колумнистка отметила, что сохранить отношения с человеком можно даже без тесного общения с его партнером. Она посоветовала оставаться вежливой, уважительной и не искать поводов для конфликтов.

При этом никто не обязан становиться лучшими друзьями с каждым человеком из окружения близких людей.

«Если ваш друг счастлив, этого должно быть достаточно», — подчеркнула журналистка.

Почему такие ситуации возникают часто

Психологи отмечают, что подобные конфликты встречаются гораздо чаще, чем кажется. Люди нередко болезненно реагируют на новых партнеров друзей, особенно если до этого между ними существовала тесная эмоциональная связь.

Иногда причиной становится ревность к изменениям в отношениях, иногда — реальные различия в характерах и ценностях.

Однако специалисты сходятся во мнении: попытки заставить близкого человека отказаться от отношений редко приводят к чему-то хорошему.

Поэтому в подобных ситуациях важно отделять собственные симпатии и антипатии от права другого человека самостоятельно выбирать, с кем строить свою жизнь.

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