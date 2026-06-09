ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку самолета судного дня

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

На борту этого судна президент Штатов будет руководить страной в случае экстренной ситуации.

Самолет судного дня США

Фото: www.globallookpress.com/Danbirchall/ wikipedia.org

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Военно-воздушные силы (ВВС) США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового поколения самолета судного дня. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы американского ведомства.

Новый разрабатываемый самолет E-4C заменит предыдущий E-4B. Эти воздушные суда защищены от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На нем президент Штатов, министры и прочие важные должностные лица смогут осуществлять контроль и руководство в случае, если предназначенные для этого наземные объекты будут уничтожены.

На разработку такого самолета на 2027 финансовый год ВВС США и требуют 2,2 миллиарда долларов. Эта сумма на 23,2% больше той, что была выделена для этой программы в 2026 году. Такое значительное увеличение произошло в результате расширения инженерных работ и испытаний судна.

Фаза проектирования продлится до конца 2031 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что над секретной базой ВВС США «Зона 51» в Неваде зафиксировали неизвестный объект. Предположительно, это прототип самолета-истребителя шестого поколения F-47.

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