Мошенники начали использовать закон о невостребованных долях земли для обмана

Мошенники начали использовать закон о невостребованных земельных долях для обмана граждан. Об этом изданию Газета.ру рассказала юрист Анастасия Иванова.

Она объяснила, что злоумышленники рассылают россиянам псевдоуведомления от органов власти. В этих сообщениях говорится о том, что их земельная доля якобы признана невостребованной и в скором времени перейдет в собственность государства или муниципалитета.

После чего преступники уговаривают собственников срочно продать свою долю за небольшую сумму. Они давят на то, что таким образом люди могут остаться хоть с чем-то, вместо того, чтобы потерять имущество целиком.

«Мошенники рассчитывают на панику и спешку. Перед подписанием любых документов необходимо получить профессиональную правовую оценку и убедиться, что информация соответствует действительности», — уточнила Иванова.

Юрист добавила, что с 1 января 2025 года в законодательстве появились новые правила, согласно которым невостребованные земельные доли действительно могут переходить муниципалитету во внесудебном порядке. Однако подобные уведомления от ведомств никогда не будут содержать требований об оплате или продаже имущества граждан.

Если человек все же получил подобное письмо, то его подлинность можно легко проверить, обратившись в местную администрацию или Росреестр. А принимать решения под давлением или из-за незнания законов не стоит, подчеркнула эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники продают поддельные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через сайты-клоны. Одним из главных признаков, сигнализирующих об обмане, является цена, которая заметно ниже обычной.

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