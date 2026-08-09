Не выглядят истощенными: как распознать анорексию у людей зрелого возраста

Daily Mail: признаки анорексии у людей зрелого возраста неочевидны

Пищевые расстройства в зрелом возрасте часто маскируются под депрессию или увлечение здоровым образом жизни, оставаясь незамеченными даже для врачей. Доктор Макс Пембертон в беседе с Daily Mail рассказал, почему анорексия у людей среднего возраста игнорируется обществом.

Проблема анорексии у женщин старше 40 лет часто остается в тени из-за устоявшегося стереотипа, что это болезнь исключительно девочек-подростков.

Пембертон привел в пример пациентку, которая успешно руководила крупным отделом и выглядела благополучно. Однако она скрывала расстройство пищевого поведения в течение 26 лет.

Согласно британскому исследованию, охватившему более пяти тысяч женщин, около 15% участниц сталкивались с критериями РПП в разные периоды жизни. При этом почти у половины заболевших недуг развился именно в зрелом возрасте, спровоцированный разводами, смертью близких или уходом взрослых детей из дома.

Специалист подчеркивает, что признаки болезни у взрослых могут быть неочевидными. Тревожными сигналами являются одержимость «чистым» питанием и подсчетом калорий, тренировки во время болезни, отказ от совместных трапез и болезненная реакция на смену планов на приемы пищи.

Доктор отметил, что современные медицинские рекомендации запрещают использовать только показатель веса для постановки диагноза.

Многие пациенты с тяжелыми формами РПП не выглядят истощенными. Пембертон советует близким не комментировать внешность или содержимое тарелки больного, а мягко указывать на изменения в его поведении и предлагать поддержку.

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