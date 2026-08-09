Силы ПВО за ночь уничтожили 153 украинских беспилотника над регионами России

Дроны были перехвачены в нескольких областях, Московском регионе, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.
Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев
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Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 153 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Об этом 9 августа сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 153 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».
В Минобороны уточнили, что беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
Кроме того, средства ПВО уничтожили дроны над Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате трех БПЛА ночью 6 августа. На местах падения обломков дронов работают представители экстренных служб.
До этого глава города заявлял о нейтрализации еще 19 беспилотников на подлете к Москве. По его словам, 12 аппаратов были ликвидированы утром, а семь — в середине дня.
Днем 7 августа российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атаки отражались с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, а также Республики Крым. Кроме того, часть аппаратов была перехвачена над акваториями Азовского и Черного морей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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