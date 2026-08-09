Лебедев: ВСУ используют заблокированные в Николаеве суда для запуска дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданские суда, оставшиеся заблокированными в портах Николаева, для запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также для сборки такой техники. Об этом 9 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, с 2022 года в акватории Николаева остаются различные суда — баржи, буксиры, теплоходы и сухогрузы, которые оказались заблокированы, так как российская армия контролирует выход к Черному морю через Южный Буг и Кинбурнскую косу.

Лебедев утверждает, что часть этих судов украинские военные переоборудовали в площадки для беспилотных систем. По его словам, с них осуществляются запуски ударных дронов в сторону Херсонской области, Крыма и российского побережья Черного моря.

«На других судах открыли производства по сбору беспилотников и БЭКов и в нужный момент перегружают на суда, где есть подготовленные турели для запусков БПЛА или скрытые камеры для запуска БЭКов», — рассказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские военные с середины июля наносят удары по украинским судам и объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

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