Базовые раны: почему партнеры ссорятся из-за бытовых мелочей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 4 117 0

Даже небольшие разногласия по поводу домашних дел могут скрывать глубокие психологические травмы.

Почему партнеры могут ссорится из-за мелочей: причины

Фото: www.globallookpress.com/ uwe umstätter

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Daily Mail: травмы из прошлого могут стать причиной ссор партнеров из-за мелочей

Конфликты между партнерами из-за невымытой посуды или выноса мусора на самом деле являются следствием старых эмоциональных ран. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на психолога Ким Полиндер «Почему мы сражаемся».

Специалист утверждает, что бытовые споры — это лишь верхушка айсберга, под которой скрываются «базовые раны», полученные человеком в прошлом.

Когда происходит мелкая стычка, мы реагируем не на текущую ситуацию, а на все те моменты из своего жизненного опыта, когда чувствовали себя подобным образом.

«Наши сражения на самом деле не из-за переработки вторсырья или того, кто в последний раз мыл посуду; они о чем-то старом и болезненном», - отметила эксперт.

Психолог рассматривает разрешение конфликтов как проблему регуляции, а не просто коммуникации. Полиндер ввела понятие «плохой математики» — это неверные логические цепочки, которые дети выстраивают для выживания.

Например, порой ребенок думает: «Мама злится на брата, а я слушаюсь, значит, меня любят, когда я не создаю проблем». Эта установка мешает ему во взрослой жизни открыто выражать свои чувства, вызывая скрытую обиду и внезапные вспышки гнева.

Для исправления ситуации психолог предлагает использовать метод блок-схем, напоминающий поиск ошибок в программном коде. Основными инструментами в этой системе становятся вопросы к самому себе о чувстве обиды и понимания со стороны партнера.

Полиндер уверена, что мозг в первую очередь стремится к выживанию, поэтому любые триггеры воспринимаются как сигнал опасности. Чтобы перестать «расковыривать старые болячки», парам необходимо осознать свои детские травмы и научиться разделять реальные бытовые нужды и болезненные проекции прошлого.

Подход Полиндер помогает превратить сложный эмоциональный разрыв в последовательность понятных шагов по восстановлению отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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