Небензя: Западные страны никак не реагируют на военные преступления ВСУ

Совбез ООН по Украине превратился из площадки для осуждения военных преступлений в трибуну для антироссийской пропаганды. Именно так оценил прошедшее накануне заседание постпред Василий Небензя. По его словам, европейские союзники Киева закрывают глаза даже на те происшествия, которые напрямую затрагивают их собственную безопасность. И подтвердил свои слова реакцией Запада, а точнее ее отсутствием, на инцидент в румынских водах.

«Изначально было понятно, что речь идет об украинском морском беспилотнике, который киевский режим планировал использовать для осуществления террористических актов против гражданских морских судов и создания угроз безопасности судоходства в Черном море. Ну и где запрос на внеочередное заседание СБ? Где пламенная речь румынского мининдел? Тишина», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Западные страны продолжают хранить молчание и после трагедии в Старобельске. По словам Василия Небензи, позиция союзников Киева обесценивает саму работу Совета Безопасности ООН, превращая его заседания в бесконечные политические дискуссии. Когда представители Лондона попытались вновь сместить акцент и обвинить Москву в нежелании вести диалог по украинскому кризису, заместитель постпреда напомнила: подобные приемы британской дипломатии давно известны.

«Я хотела бы ответить представителю Великобритании, что вы можете оправдываться сколько угодно. Но полмира знает поговорку: если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила», — заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

К слову, на фоне заявлений британской делегации в Совбезе вспыхнула перепалка и с участием представителей Киева. Украинская сторона попыталась увести дискуссию от преступлений боевиков ВСУ и переключить внимание на другие вопросы.

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