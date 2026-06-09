Карл III ушел со свадьбы племянника ради скачек

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Решение короля покинуть торжество раньше гостей вызвало волну критики в Британии.

Карл III ушел со свадьбы племанника ради скачек

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Steve Vas

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Король Карл III и королева Камилла досрочно покинули свадьбу племянника монарха Питера Филлипса, чтобы успеть на одно из самых престижных конных соревнований Великобритании. Об этом сообщает RadarOnline.

После окончания церемонии король и королева сразу отправились на вертолете на ипподром Эпсом-Даунс в Суррее. По словам одного из инсайдеров, кто-то поймет, насколько важно дерби для короля.

«Другие наверняка сочтут странным, что он так быстро покинул свадьбу близких родственников», — добавил он.

Источник, знакомый с расписанием британской королевской семьи, отметил, что такой шаг от монарха был ожидаемым, однако все равно вызвал неодобрение. Критики считают, что поспешный отъезд Карла III затмил часть семейного праздника.

При этом нынешний король лишь продолжил традицию, которую заложила его мать, Елизавета II. Королева была большой поклонницей конного спорта и за годы правления пропустила лишь два дерби.

Ранее Карл III признался в невыносимой пустоте после гибели принцессы Дианы.

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