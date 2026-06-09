«Настоящий джентльмен»: женщина вышла замуж за осужденного убийцу

Daily Mail: женщина вышла замуж за убившего свою первую жену мужчину

Жительница Великобритании Дебора Григгс до сих пор не верит, что ее супруг Эндрю Григгс убил свою первую жену Дебби, хотя мужчина был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Женщина продолжает называть мужа заботливым человеком и «настоящим джентльменом». Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Исчезновение первой жены

Дебби Григгс пропала в 1999 году. На тот момент она была беременна четвертым ребенком. Позже следствие пришло к выводу, что ее убил муж Эндрю, пока трое их сыновей спали наверху. После исчезновения женщины он сказал детям, что мать ушла от них.

Долгое время тело Дебби не могли найти. Только в 2022 году полицейские обнаружили останки женщины в герметично закрытой пластиковой бочке для воды. Она была залита стекловолокном и закопана под садом дома Эндрю в графстве Дорсет.

Следствие установило, что сначала мужчина спрятал емкость с телом в саду дома своих родителей, а спустя два года, когда семья переехала из Кента в Дорсет, перевез ее с собой и закопал под бетонным основанием сарая.

Новая жена не поверила обвинениям

Дебора познакомилась с Эндрю в 2005 году. По ее словам, в начале отношений он сам рассказал ей, что его когда-то задерживали по делу об убийстве первой жены. Мужчина уверял, что не причастен к ее исчезновению. Дебора решила остаться с ним.

«Он сказал, что был арестован за убийство своей первой жены. Он сказал, что не убивал свою жену. Однажды ночью она ушла и не вернулась», — рассказала Дебора.

Женщина утверждает, что к тому моменту уже хорошо знала Эндрю и испытывала к нему сильные чувства. Поэтому она не стала разрывать отношения.

«Я уже успел познакомиться с ним поближе, я испытывал к нему довольно сильные чувства, и я сказал ему, что никуда не уйду», — сказала она.

Даже после приговора Дебора продолжила защищать мужа. Она описывает его как щедрого, внимательного и преданного семье человека.

«Он настоящий джентльмен, очень заботится о своей семье», — заявила Дебора.

Сыну поручили страшную просьбу

Эндрю Григгса признали виновным в убийстве в 2019 году. Его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком 20 лет. Однако даже после этого тело Дебби еще несколько лет оставалось спрятанным.

Через несколько дней после приговора Эндрю солгал своему сыну Джейку. Он заявил, что якобы нашел тело Дебби в старом саду семьи и подозревает в убийстве своего покойного отца — дедушку Джейка.

После этого мужчина попросил сына раскопать останки матери, срезать прядь волос, уехать во Францию и отправить ее британским властям вместе с письмом якобы от имени Дебби. По замыслу Эндрю, это должно было создать впечатление, будто женщина жива и просто не хочет, чтобы ее искали.

Джейк хранил тайну о месте нахождения тела около трех лет, но позже во время ссоры рассказал об этом своей девушке. После этого он вместе с мачехой обратился в полицию. В 2022 году Эндрю получил еще три года заключения за воспрепятствование правосудию.

«Я верю, что он невиновен»

Дебора призналась, что знала о просьбе, с которой Эндрю обратился к сыну. После того как мужа отправили в тюрьму, она навестила его и потребовала рассказать правду.

Эндрю заявил ей, будто однажды вместе с отцом грузил бочки на прицеп, открыл одну из них, чтобы вылить дождевую воду, и увидел внутри нечто, похожее на человеческую ступню. Мужчина, как утверждает его жена, не был полностью уверен, что это останки Дебби, но испугался, что полиция обвинит именно его, и поэтому решил молчать.

Дебора признала, что не одобряет такое решение, но сказала, что понимает его мотивы. При этом она по-прежнему считает мужа невиновным.

«Я верю, что он невиновен. Я не думаю, что он убил свою жену. Я верю, что она ушла и оставила его с детьми, а что произошло после этого, кто знает», — сказала она.

Женщина также отметила, что многие называют ее наивной и неспособной принять реальность.

«Люди говорили мне, что я наивен и все отрицаю, но сейчас я верю в то, что он мне говорит», — добавила Дебора.

Семья жертвы ждала правды годами

Родные Дебби много лет добивались, чтобы ее дело не забыли. В 2015 году семья пожаловалась полиции Кента после публикации списка нераскрытых преступлений, где не оказалось имени пропавшей женщины. После этого расследование возобновили.

Отец Дебби Брайан Кэмерон умер за год до обнаружения тела. Ее мать Патриция скончалась в 2019 году, так и не дождавшись правосудия для дочери. Брат погибшей после нового приговора Эндрю задавался вопросом, почему Джейк не сообщил полиции о месте захоронения раньше.

Точную причину смерти Дебби установить не удалось из-за сильного разложения останков. На дознании в прошлом году ее смерть официально признали неустановленной по причине.

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