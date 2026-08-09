Минобороны РФ заявило об уничтожении складов ВСУ с дронами в Харьковской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 73 0

Российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань» по объектам хранения техники и оборудования.

Атака ВС РФ склада ВСУ в Харьковской области

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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Вооруженные силы России поразили склады Вооруженных сил Украины с беспилотниками, комплектующими и оборудованием радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Об этом 9 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетами ударных БПЛА «Герань» складов ВСУ с беспилотными летательными аппаратами различного типа, комплектующих к ним и радиоэлектронного оборудования в районах населенных пунктов Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что российские подразделения регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотными системами, складам и логистическим центрам, которые используются для хранения и доставки военного имущества.

В качестве подтверждения поражения целей Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска поразили три сухогруза в Черном море, которые перевозили грузы для ВСУ.

Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили село Анискино в Харьковской области и продолжили расширение зоны безопасности в приграничных районах.

В ходе наступления в Сумской области российские подразделения применили тяжелые огнеметные системы для удара по опорному пункту противника. Также разведка обнаружила позиции украинских формирований, откуда запускались ударные беспилотники, после чего координаты были переданы расчетам БПЛА.

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