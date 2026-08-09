Таких темпов не было даже в советское время: строительная отрасль в России совершила прорыв

Зампред правительства Хуснуллин: строительная отрасль России совершила прорыв

Новая эстакада в Сочи — обход Адлера длиной восемь километров — будет самой протяженной в городе и с самым длинным в стране тоннелем. Дорогу активно возводят для жителей и отдыхающих. О непростых буднях и достижениях российских строителей рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Путь от центра города к курортам Красной Поляны, в аэропорт, в восточные районы Адлера существенно сократится», — подчеркивает начальник отдела реконструкции и строительства сочинского филиала ГК «Автодор» Максим Ахунов.

Задача разгрузить трафик стоит перед дорожниками на другой транспортной артерии юга России — трассе М-4 «Дон». На 90-километровом участке дорогу фактически теперь создают с нуля. Изменения почувствовали жители и новых территорий.

«Начиная с 2022 года уже построено почти 3000 километров новых дорог, восстановлено около 70 мостов, приведена в нормативное состояние вся федеральная сеть, региональная», — отмечает председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Обновляется здесь и медицина. По поручению президента в Мелитополе Запорожской области построен многопрофильный педиатрический центр. Учреждение сможет принимать до 60 тысяч маленьких пациентов в год.

Благодаря строителям помощь врачей становится доступнее в других регионах — в Калуге возвели новую поликлинику и расширили ее возможности.

«За этот год открылось отделение реабилитации. Мы получили лицензию на проведение анестезиологического пособия для эндоскопических исследований. Открылся дневной стационар», — перечисляет главный врач калужской городской больницы № 5 Елена Дружикина.

Новые детские сады, школы, жилые кварталы, котельные, набережные, городские парки и мемориалы. Это результат кропотливой работы российских строителей.

«За новейшую историю строительной отрасли сделан настоящий прорыв. Возведены тысячи знаковых объектов. Это объекты к Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу. Крымский мост, мост на остров Русский, тысячи километров скоростных магистралей. М-12 „Восток“ в составе трассы „Россия“, трасса „Таврида“, ЦКАД и многое другое», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

И все это — в условиях, когда из-за санкционного давления приходилось кардинально перестраивать систему. Специалисты меняли логистику, наращивали выпуск отечественных стройматериалов и оборудования и при этом не теряли качество.

Этот баланс соблюден и при строительстве Нового корпуса Третьяковской галереи в Москве.

«На первый план вышло искусство управления проектом. Надо было проявлять соответствующую гибкость. Одни поставщики уходили, нужно было искать замену, и замену не худшую. В конце концов, мы строим главный музей страны», — подчеркивает Сергей Фатеев, руководитель проекта по строительству корпуса Третьяковской галереи, генеральный подрядчик.

В столице также сейчас реставрируют и так называемый Пушкинский квартал — комплекс зданий государственного музея изобразительных искусств. Благодаря стараниям строителей, инженеров, проектировщиков по всей стране важную сферу удалось вывести на новый уровень.

Строительная отрасль — одна из ключевых в российской экономике. Вместе со смежными сферами она дает более 20% ВВП. И даже несмотря на все сложности, с которыми столкнулось строительство, этот сектор показывает рост. За шесть лет объем работ вырос на треть.

Таких темпов строительства жилья в России не было даже в советское время — 150 миллионов квадратных метров в прошлом году. Фактически возводятся целые города. По всей стране действует программа и масштабного расселения из аварийных домов.

«Данная программа стартовала с 2008 года по прямому поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и с момента ее реализации уже расселено более двух миллионов человек из аварийного жилья», — говорит генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Василий Купызин.

А за этими цифрами благоустроенное жилье и радостные лица людей, для которых стараются строители.

Ранее на достижения отрасли по всей стране обратил внимание президент РФ Владимир Путин в своем официальном поздравлении.

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