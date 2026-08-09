Ночной удар по Одессе и Черноморску: склады ГСМ и военного имущества ВСУ уничтожены

Минобороны РФ заявило об ударах по складам военного имущества в портах Одессы

Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. В результате были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества. Об этом 9 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса склады горюче-смазочных материалов и военного имущества», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, атака была проведена в ночь на 9 августа с применением высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотников.

В ведомстве уточнили, что в порту Черноморска целями стали склады ГСМ и военного имущества. Кроме того, в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры были уничтожены резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения украинских военных.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в Харьковской области складов ВСУ с беспилотными летательными аппаратами, комплектующими и оборудованием радиоэлектронной борьбы с помощью ударных БПЛА «Герань». В ведомстве также опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие поражение целей.

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