«Выпал»: в Махачкале ребенок чудом выжил в страшном ДТП

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 77 0

По предварительным данным, водитель транспорта тоже не пострадал.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Махачкале ребенок выпал из перевернувшейся машины и выжил

В Махачкале ребенок выпал из перевернувшейся машины и чудом спасся. Видео аварии оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел накануне, 8 июня. На кадрах видно, как на проезжающую черную иномарку наехала другая машина. Из-за столкновения авто перевернулось, из него выпал ребенок. К счастью, он смог вовремя сориентироваться и схватился за дверь. Благодаря этому его не затащило под колеса.

На помощь к пострадавшим быстро подбежали прохожие, которые стали свидетелями жуткого происшествия. По словам очевидцев, водитель иномарки, а также несовершеннолетний не получили серьезных ранений. Другой участник ДТП — водитель белой машины — тоже не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гитарист блогера и музыканта Егора Шипа оказался в центре дорожного скандала в Москве. Музыкант, ранее участвовавший в одном из тик-ток хаусов, передвигался на Chevrolet по шоссе Энтузиастов. Он выехал на полосу встречного движения и задел временные дорожные ограждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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