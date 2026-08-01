ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб в Рязанской и Волгоградской областях

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 104 0

Один из них планировал перейти на сторону ВСУ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали в Рязанской и Волгоградской областях двух граждан России, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Рязанской области планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и впоследствии участвовать в боевых действиях против российской армии. С этой целью он самостоятельно, используя социальные сети, вышел на связь с представителями Минобороны Украины.

Второй задержанный — житель Волгоградской области — был завербован спецслужбой Украины. Как пояснили в ФСБ, вовлечение в диверсионную деятельность происходило поэтапно. Сначала мужчине предположили за денежное вознаграждение нанести надписи на стенах города. Он согласился.

На допросе задержанный рассказал, что потом сотрудники спецслужбы Украины сказали ему поджечь объекты транспортной инфраструктуры Волгоградской области. Он отказался. Тогда противник предложил задержанному альтернативу — искать людей для совершения диверсий на территории России. За это мужчине также обещали денежное вознаграждение.

Задержанным предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Суд заключил их под стражу. Расследование продолжается.

Ранее Сотрудники ФСБ задержали в Москве подозреваемого в госизмене.

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