Опубликовано видео работы расчета российского беспилотника-перехватчика

Российские бойцы войск беспилотных систем уничтожили ударные и разведывательные дроны ВСУ на добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие применяют БПЛА-перехватчики. Такие аппараты запускаются с руки, обеспечивая скрытность и мобильность расчета. Цель уничтожается подрывом заряда в непосредственной близости от вражеского дрона.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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