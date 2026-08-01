«Прикрытие» штурмовиков от ударов с неба. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 123 0

Российские военнослужащее уничтожили ударные беспилотники ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы расчета российского беспилотника-перехватчика

Российские бойцы войск беспилотных систем уничтожили ударные и разведывательные дроны ВСУ на добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие применяют БПЛА-перехватчики. Такие аппараты запускаются с руки, обеспечивая скрытность и мобильность расчета. Цель уничтожается подрывом заряда в непосредственной близости от вражеского дрона.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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