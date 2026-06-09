Roblox дал России гарантии по безопасности детей

Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения законодательства России

Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства и предложило снять ограничения на работу игровой онлайн-платформы в России. Об этом сообщили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что поддерживают присутствие на российском рынке международных цифровых сервисов, если они выполняют требования законодательства России. Ведомство вместе с Роскомнадзором ведет прямые переговоры с зарубежными платформами, в том числе с теми, чей доступ ранее ограничивали из-за регулярных нарушений.

По данным министерства, в начале июня завершилось согласование с Roblox условий, которые должны обеспечить защиту прав и интересов российских пользователей. После этого Минцифры и Роскомнадзор предложили снять действующие ограничения на доступ к платформе в РФ.

В ведомстве сообщили, что Roblox признала недостаточную эффективность прежних технологий защиты детей от опасной информации. Из-за этого на платформе могли распространяться материалы с пропагандой суицидального поведения, употребления запрещенных веществ, а также контент, способный вовлекать несовершеннолетних в противоправные действия.

По итогам консультаций Roblox предоставила гарантии, что внедрит дополнительные меры безопасности для детей. Они должны защитить несовершеннолетних не только от вредной информации, но и от нежелательного поведения других пользователей.

Компания планирует запустить механизм ограничения доступа к играм по возрастным категориям в текущем месяце. Кроме того, корпорация подтвердила обязательство бороться с появлением и распространением контента, который может навредить здоровью и развитию детей.

С учетом полученных гарантий Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox на территории России.

Ранее, сообщил 5-tv.ru, Минцифры и Роскомнадзор попросили снять ограничения с Roblox.

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