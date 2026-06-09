Госдума приняла законопроект о штрафах за незаконную перепродажу ж/д билетов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Новые меры направлены против перекупщиков, которые занимаются этой деятельностью без законных оснований.

Какие штрафы за перепродажу жд билетов

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Законопроект, вводящий административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования, одобрили в Госдуме. Документ опубликовали на интернет-портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Новые меры направлены против перекупщиков, продающих билеты без законных оснований. Под этим подразумеваются лица и компании, не являющиеся перевозчиками, их официальными представителями и не имеющие договора с перевозчиком на реализацию проездных документов.

В пояснительной записке указали, что действия перекупщиков нарушают права добросовестных пассажиров и приводят к дополнительным расходам при покупке билетов. Авторы документа подчеркнули, что из-за таких схем люди вынуждены платить больше за поездки.

Также в законопроекте отметили, что незаконная перепродажа может создавать искусственный дефицит мест в поездах дальнего следования. Особенно заметной эта проблема становится на популярных южных направлениях, на которых спрос на билеты традиционно высокий.

За нарушение гражданам может грозить штраф до десяти тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сумма будет значительно выше — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отдельно в пресс-службе «Российских железных дорог» до этого сообщили о новой услуге для несовершеннолетних пассажиров. С июня дети от десяти до 16 лет могут ездить без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования.

Как уточнили в ведомстве, услуга будет доступна в таких поездах, как «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Во время поездки за ребенком будут присматривать начальник поезда и проводник. После прибытия на станцию несовершеннолетнего пассажира передадут встречающему, которого заранее укажут в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о самом надежном способе купить дешевые билеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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