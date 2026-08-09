Российские силы ПВО уничтожили 285 украинских беспилотников в течение дня

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 285 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областей. Также средства ПВО работали над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Республикой Крым.

Территория России регулярно подвергается атакам с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов ВСУ применяют беспилотники и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. Всего к тому моменту были уничтожены шесть беспилотников, летевших в сторону столицы.

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