Российские силы ПВО уничтожили 285 украинских беспилотников в течение дня

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 121 0

ВСУ атаковали сразу несколько регионов страны.

Сколько дронов сбили в небе над Россией 9 августа

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 285 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областей. Также средства ПВО работали над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Республикой Крым.

Территория России регулярно подвергается атакам с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов ВСУ применяют беспилотники и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. Всего к тому моменту были уничтожены шесть беспилотников, летевших в сторону столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
9 авг
Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выросло до пяти
9 авг
Три человека погибли при атаке БПЛА на Белгород, пострадали 25 жителей
9 авг
Силы ПВО за ночь уничтожили 153 украинских беспилотника над регионами России
8 авг
Число пострадавших в результате пожара на Ильском НПЗ увеличилось до шести
8 авг
Украина пообещала США не бить по нефтяным объектам КТК в Черном море
8 авг
Возгорание произошло на Ильском НПЗ в результате падения обломков БПЛА
7 авг
Силы ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над регионами России за день
7 авг
ВСУ нанесли удар по автомобилю белгородского чиновника
6 авг
Силы ПВО уничтожили 281 украинский беспилотник за день над Россией
6 авг
За ночь системы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников
+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Закон защищает: как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту
5:09
Система ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на подлете к Москве
4:55
Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней
4:19
Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве
3:50
В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми
3:06
«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»
«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео