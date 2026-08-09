«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 4 844 0

Однако сама блогер прибегала к пластической хирургии.

Боня выступила против культа молодости

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Виктория Боня призвала девушек любить себя такими, какие они есть

Блогер и телеведущая Виктория Боня раскритиковала культ молодости и идеального тела. Звезда «Дома-2» призналась, что ее удивляют подруги, которые уже в 40 лет начинают считать себя старыми.

«Красота тела закончится. Всегда будут новые Вали Карнавал и всегда будут новые Анастасии Решетовы. Всегда будут моложе, красивее девочки. И здесь, конечно, если ты будешь себя сравнивать через тело с каким-то другим телом, ты будешь проигрывать, потому что твой возраст будет меняться», — отметила Боня.

Боня считает, что женщинам важно развиваться не только внешне. По ее мнению, необходимо заниматься собственными делами, быть независимой и уделять внимание внутреннему состоянию.

«Надо, чтобы это не был культ тела. А культ тела — это когда у тебя есть только тело и ничего другого», — заявила звезда.

При этом сама Виктория прибегла к пластической хирургии. Звезда обратилась к хирургу Чиа Чи Као, который ранее работал с моделями Кендалл Дженнер и Беллой Хадид. Боня сделала «лисьи» глаза, блефаропластику с удалением жира и подтяжку щек.

Боня рассказывала, что решение об операции пришло неожиданно. После вечеринки с алкоголем она утром посмотрела на себя в зеркало и почувствовала, будто резко постарела.

«Если бы не было этой гулянки, я, может быть, и не сделала бы», — призналась Виктория.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня показала фигуру без фильтров. Телеведущая опубликовала видео в черном топе и коротких шортах, продемонстрировав живот.

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