Вучич обвинил Европу в «гибридной войне» против России

Президент Сербии Александр Вучич назвал действия европейских стран в отношении России гибридной войной. Об этом сербский лидер заявил в подкасте председателя правления медиаконцерна Матиаса Депфнера.

«Вы вооружили Украину и наложили санкции на Россию. Одновременно вы оказали финансовую поддержку Украине — что это, как не гибридная война против России?» — высказался Вучич.

При этом сербский лидер заявил, что не видит возможности победить Россию военным путем. Вучич напомнил, что Россия является ядерной державой, поэтому, по его мнению, открытое нападение на нее маловероятно.

Говоря о возможном завершении конфликта, президент Сербии призвал искать компромисс. По его словам, добиться устойчивого результата можно не через попытку заставить одну из сторон признать поражение, а через договоренность, приемлемую для участников противостояния.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии планов отменять безвизовый режим с Россией. По словам сербского лидера, даже если такое решение будет принято, его незамедлительно отменят.

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