Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»

Река Эльба в Германии сильно обмелела из-за продолжительной засухи, и из воды показались «камни голода». Об этом сообщила газета Die Zeit.

Один из таких камней появился возле города Пирна в Саксонии. На нем сохранились многочисленные надписи с датами. Самая старая относится к 1707 году. Всего на валуне можно найти больше 20 отметок, которые показывают, насколько низко опускалась вода в разные годы.

Свое название «камни голода» получили не случайно. Когда река становилась слишком мелкой и валуны выходили на поверхность, это обычно означало серьезную засуху. В прошлом низкая вода часто приводила к плохому урожаю, нехватке продуктов и проблемам с судоходством.

Сейчас уровень Эльбы возле Пирны местами опустился ниже одного метра. В Дрездене вода держится примерно на отметке 54 сантиметра.

В ближайшие дни в Саксонии возможны отдельные грозы, однако сильных и продолжительных дождей синоптики пока не ожидают. Поэтому заметного подъема воды в Эльбе в ближайшее время не прогнозируется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильное обмеление рек создает серьезные проблемы для Европы. Из-за нехватки воды в ряде стран возникают сложности с судоходством, а некоторые атомные электростанции сталкиваются с ограничениями в работе.

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