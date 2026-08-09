«Лучшая компания»: Щербакова показала фото с будущим мужем с отдыха

Избранником фигуристки стал бывший хоккеист.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Анна Щербакова показала новые фото с женихом Артемом Шакировым
Российская фигуристка Анна Щербакова показала фотографии со своим женихом, бывшим хоккеистом Артемом Шакировым. Снимками спортсменка поделилась на своей странице в социальных сетях.
На кадрах 22-летняя фигуристка проводит время с избранником на отдыхе.
«Лучшая компания», — подписала пост в личном блоге спортсменка.
Будущим мужем Щербаковой стал 27-летний Артем Шакиров. В прошлом он занимался хоккеем и выступал за «Атланту» в Молодежной хоккейной лиге и «Рязань» во Всероссийской хоккейной лиге.
Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании. Также она становилась чемпионкой мира в 2021 году, чемпионкой Европы в 2022-м и трехкратной чемпионкой России — в 2019, 2020 и 2021 годах.
Для Щербаковой нынешнее лето стало особенным, ведь 19 июля фигуристка сообщила о предстоящей свадьбе, показав кольцо на безымянном пальце.
Помимо украшения, возлюбленный подарил Щербаковой большой букет, выполненный в форме сердца. Спортсменка поделилась снимком подарка в социальных сетях.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
56%
Нашли ошибку?