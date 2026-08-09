«Лучшая компания»: Щербакова показала фото с будущим мужем с отдыха

Анна Щербакова показала новые фото с женихом Артемом Шакировым

Российская фигуристка Анна Щербакова показала фотографии со своим женихом, бывшим хоккеистом Артемом Шакировым. Снимками спортсменка поделилась на своей странице в социальных сетях.

На кадрах 22-летняя фигуристка проводит время с избранником на отдыхе.

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«Лучшая компания», — подписала пост в личном блоге спортсменка.

Будущим мужем Щербаковой стал 27-летний Артем Шакиров. В прошлом он занимался хоккеем и выступал за «Атланту» в Молодежной хоккейной лиге и «Рязань» во Всероссийской хоккейной лиге.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании. Также она становилась чемпионкой мира в 2021 году, чемпионкой Европы в 2022-м и трехкратной чемпионкой России — в 2019, 2020 и 2021 годах.

Для Щербаковой нынешнее лето стало особенным, ведь 19 июля фигуристка сообщила о предстоящей свадьбе, показав кольцо на безымянном пальце.

Помимо украшения, возлюбленный подарил Щербаковой большой букет, выполненный в форме сердца. Спортсменка поделилась снимком подарка в социальных сетях.

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