Под раковиной опасно: какие вещи нельзя хранить рядом с трубами

Под раковиной рядом с трубами нельзя хранить бытовую химию

Шкаф под кухонной раковиной есть почти в каждом доме. Это удобное место, куда обычно отправляются бытовая химия, губки, пакеты и десятки других вещей.

Но некоторые предметы категорически не любят соседство с трубами, влагой и перепадами температуры. И хотя многие годами держат их под мойкой, это может привести к порче вещей, неприятным запахам и даже проблемам с безопасностью. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Бытовая химия — не вся одинаково безопасна

На первый взгляд кажется логичным хранить все чистящие средства именно под раковиной. Однако здесь есть важные нюансы.

Средства для уборки в плотно закрытой упаковке обычно действительно можно держать в этом шкафу. Но агрессивную химию вроде концентрированных отбеливателей, растворителей или средств для прочистки труб специалисты советуют хранить особенно осторожно.

Под раковиной часто бывает влажно. Даже небольшая протечка способна повредить упаковку или этикетку. Кроме того, некоторые химические вещества не любят высокую влажность и перепады температуры.

Особенно важно следить за этим, если дома есть дети или домашние животные. В таком случае шкаф должен закрываться или иметь защиту от открывания.

Корм для животных

Многие хозяева хранят пакеты с кормом под раковиной. Это кажется удобным: открыл шкаф, насыпал еду в миску и закрыл обратно. Однако влажность может негативно влиять на качество корма. Даже если пакет закрыт, постоянное воздействие сырости постепенно ухудшает его свойства.

Кроме того, под раковиной часто проходят трубы с горячей водой, а перепады температуры могут ускорять порчу продукта. Особенно это касается больших упаковок, которые используются несколько недель или месяцев.

Лук, картофель и другие овощи

Еще одна распространенная ошибка — использовать пространство под мойкой как мини-кладовую. На самом деле большинству овощей нужна хорошая вентиляция, сухость и стабильная температура.

Под раковиной условия обычно противоположные. Там может быть влажно, тепло и недостаточно циркуляции воздуха. В результате картофель начинает быстрее прорастать, лук размягчается, а овощи портятся значительно раньше срока. Если место на кухне ограничено, лучше найти для них отдельный темный шкаф вдали от источников влаги.

Бытовая техника и электроника

Иногда под раковиной хранят кухонные весы, электрические приборы, запасные удлинители или даже робот-пылесос. Это плохая идея.

Даже если протечек никогда не было, риск остается всегда. Небольшая авария с трубами может привести к дорогостоящему ремонту или полной замене техники. Кроме того, влажность негативно влияет на электронику даже без прямого контакта с водой. Поэтому любые устройства лучше держать в сухом месте.

Бумажные полотенца и запас салфеток

Казалось бы, что может случиться с бумажными изделиями? На самом деле именно они быстро впитывают влагу из воздуха. Даже если рулоны выглядят сухими, со временем бумага может отсыреть, потерять прочность или приобрести неприятный запах.

По этой же причине под раковиной не стоит хранить важные документы, инструкции к технике и другие бумажные материалы.

Лекарства и витамины

Это одна из самых опасных ошибок. Многие препараты требуют хранения при определенной температуре и влажности. Именно поэтому производители обычно рекомендуют сухое место, защищенное от света.

Шкаф под раковиной редко соответствует этим требованиям. Из-за влажности лекарства могут быстрее терять свои свойства, а некоторые препараты становятся менее эффективными еще до окончания срока годности.

Запасные губки и тряпки тоже под вопросом

На первый взгляд кажется, что новые губки логично держать рядом с раковиной. Но если шкаф плохо проветривается, они тоже могут впитывать влагу и запахи.

Особенно это касается натуральных материалов и тканевых салфеток. Если под мойкой сыро, лучше хранить запас хозяйственных принадлежностей в более сухом месте.

Что можно хранить под раковиной

Это пространство лучше использовать для вещей, которые не боятся влаги и перепадов температуры.

Например:

— мусорные пакеты;

— пластиковые контейнеры для уборки;

— ведро для мусора;

— перчатки для уборки;

— некоторые виды бытовой химии в герметичной упаковке.

При этом периодически шкаф необходимо проверять на наличие конденсата, плесени и протечек.

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