Не просто вредители: какую опасность для человека преследуют испанские слизни

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 43 0

Вредители поражают своей прожорливостью, однако с ними можно бороться и ручными способами.

Чем опасны испанские слизни для человека и животного

Фото: www.globallookpress.com/Justus de Cuveland

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Ольга Трофимова: через испанских слизней человек заражается менингитом

Испанские слизни представляют не только угрозу для урожая, но и потенциальную опасность для здоровья людей и домашних питомцев. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала биолог Ольга Трофимова.

По словам эксперта, основная проблема от брюхоногих моллюсков — поразительная прожорливость. Она отметила, что слизни запросто могут причинить вред урожаю и в первую очередь от них страдают сочные огородные культуры и тенелюбивые растения. Помимо этого, они несут угрозу и для человеческого организма.

«Слизни перемещаются по разным поверхностям и из-за липкой слизи могут разносить патогенные микроорганизмы либо выступать промежуточными хозяевами паразитических червей», — предупредила Трофимова.

Специалист заявила, что из-за этих вредителей человек может столкнуться с такими серьезными заболеваниями, как менингит, а сама слизь способна вызвать раздражение кожи. Чтобы не столкнуться с последствиями, биолог советует тщательно промывать овощи или фрукты, а также не прикасаться к моллюскам без средств защиты.

Кроме того, эксперт сообщила, что в зоне риска находятся и домашние питомцы, которые после контакта со слизнями могут подхватить паразитов. Трофимова призывает хозяев избегать встреч животных с беспозвоночными.

Говоря о борьбе со слизнями, специалист предлагает не только избавляться от них через обычный ручной сбор в перчатках, но и с помощью различных приманок, раскладывания досок, картонок или перевернутых горшков, откуда их удобно собирать или сжигать.

Ранее 5-tv.ru писал о вреде, который наносят ежи. Колючий зверь может не только испортить весь урожай в огороде, но и вызвать серьезные заболевания. 

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