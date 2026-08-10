«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет

Наталья Бочкарева заявила, что в школе избила своего одноклассника

Актриса и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева заявила, что едва не лишила своего одноклассника глаза. Своей жуткой историей она поделилась в подкаст-шоу на YouTube.

Артистка призналась, что в школьные годы регулярно страдала от нападок и травли со стороны мальчика. Тогда Наталья решила отомстить ему с помощью дзюдо — она записалась на специальные курсы, чтобы освоить этот вид спорта.

Бочкарева захотела применить свои новые навыки прямо во время урока: когда преподаватель вышла из класса, задира снова начал к ней приставать. Однако вместо приемов будущая актриса ударила его головой об угол парты.

«В голове прорабатываю те приемы, которыми меня научили в школе дзюдо. Представляю, как его возьму и всех на глазах сделаю красивый бросок. И вот он что-то делает <…> Я уже не помню, потому что была в некоем состоянии аффекта. Я просто беру его за голову и об угол парты несколько раз: „Бам! Бам! Бам!“. Откидываю его голову, а него висит глаз на сухожилиях», — рассказала она.

Наталья добавила, что ситуация повергла ее в шок, как и всех, кто находился рядом в этот момент. Она отметила, что боялась серьезных последствий из-за случившегося, однако все закончилось благополучно — пострадавшему однокласснику врачи спасли глаз.

Артистка сказала, что этот инцидент стал для нее переломным моментом в жизни — он навсегда отбил у нее желание применять силу, несмотря на то, что авторитет среди сверстников замено вырос. Однако с тех пор Бочкарева держит свою агрессию «на замочке с ключиком».

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