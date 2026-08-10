Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями у работающих граждан

Средний размер обеспечения по России составил более 23 тысяч рублей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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ТАСС: самые высокие средние пенсии среди работающих выявлены на Чукотке и НАО
В июле 2026 года средний размер пенсионных выплат среди работающих граждан превысил 35 тысяч рублей только в двух регионах России. Об этом сообщает ТАСС после изучения статистических данных Социального фонда РФ.
Лидером среди субъектов стал Чукотский автономный округ, где работающие пенсионеры получали в среднем 39,4 тысячи рублей. За ним расположился Ненецкий автономный округ, где этот показатель составил 35,8 тысяч рублей.
При этом общероссийский средний размер пенсии среди работающих россиян в том же месяце составил 23 750 рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что с сентября этого года пенсионные надбавки получат 80-летние граждане, инвалиды первой группы и россияне с нетрудоспособными иждивенцами. Для первой категории фиксированная выплата удваивается и к ней добавляются средства за посторонний уход. Если возраст совпадает с инвалидностью, прибавка назначается только по одному критерию.
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