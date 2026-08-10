Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней

Олеся Синельникова: проблемы со здоровьем появляются после переедания арбуза

В летний сезон арбузы и дыни часто становятся причиной пищевых расстройств, но виновником проблем со здоровьем не всегда оказывается сам плод. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Олеся Синельникова.

По ее словам, чаще всего недомогание связано с пищевой токсикоинфекцией, вызванной бактериями, попавшими на поверхность арбуза или дыни при хранении или транспортировке. К неприятным последствиям может привести и разрезанный плод.

«После нарушения целостности кожуры сладкая мякоть становится благоприятной средой для быстрого размножения микроорганизмов, особенно если арбуз или дыня несколько часов находятся при комнатной температуре. Поэтому риск связан не столько с самим плодом, сколько с неправильным хранением», — объяснила Синельникова.

Врач также заявила, что проблемы могут возникнуть из-за переедания. Высокое содержание сахаров и жидкости провоцирует вздутие, усиление перистальтики и дискомфорт. В зоне риска оказываются граждане с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Говоря о главных симптомах токсикоинфекции, специалист выделила тошноту, рвоту, диарею, спазмы, слабость и температуру. При этом основной угрозой она назвала обезвоживание, особенно у детей и пожилых.

«Поэтому в первую очередь необходимо восполнять потерю жидкость, употребляя воду небольшими порциями или специальные растворы для регидратации», — предупредила эксперт.

При ухудшении самочувствия Синельникова призвала сразу обращаться к врачу. Кроме того, она категорически не рекомендует решить проблему самостоятельно. Так, запрещено употреблять антибиотики и противодиарейные лекарства, так как они могут помешать организму избавиться от возбудителя. А для снижения рисков специалист советует мыть плоды, использовать чистые приборы и хранить разрезанные продукты в холодильнике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что определить хороший арбуз можно не только по стуку. При выборе плода важно обращать внимание на вес, светлые пятна и аромат.

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