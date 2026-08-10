Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 204 0

На месте падения обломков вражеских БПЛА находятся экстренные службы.

Сколько сбили беспилотников в Москве сегодня 10 августа

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали восемь беспилотников противника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Глава города заявил, что специалисты экстренных службы уже ведут работу на месте падения фрагментов вражеских летательных аппаратов.

Кроме того, вечером 9 августа Собянин рассказал об успешной ликвидации пяти летевших на столицу украинских беспилотников. Всего в тот день на подлете к городу ПВО перехватили восемь БПЛА ВСУ.

Киевский не оставляет попыток нанести удар по Москве. Для этих целей боевики используют летательные аппараты. Однако руководство столицы неоднократно говорило, что все попытки противника атаковать город успешно пресекаются силами ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ударах российских военных по одесской теплостанций и семи электроподстанций на территории Украины. Также ВС РФ атаковали инфраструктуру газового месторождения в Сумской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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