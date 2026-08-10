В Минске раскрыли, зачем Латвия закрыла границы с Белоруссией

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 60 0

Такие идеи чаще всего продвигают молодые латвийские политики, настроенные против Белоруссии и России.

Почему Латвия закрыла границу с Белоруссией — причины

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Максим Рыженков: Латвия закрывала границу с Белоруссией ради денег от Евросоюза

Временное закрытие Латвией границы с Белоруссией было продиктовано желанием Риги добиться от Евросоюза финансовой поддержки. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

«В сухом остатке — стремление как всегда получить экстра-финансирование из европейских структур», — сказал дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что подобные «пики активности на границе» до этого показывали Польша и Литва, а теперь к этой тактике прибегло и латвийское руководство.

По его словам, часть молодых политиков Латвии рассматривают такие действия как попытку набрать политические очки среди европейских и национальных элит. При этом он указал на то, что такие меры чаще всего продвигают политики, настроенные против Белоруссии и России.

При этом Рыженков добавил, что латвийские деятели решили отказаться от своих планов, поскольку не встретили отклика ни в обществе, ни среди элит.

В конце июля глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам. Кроме того, вопрос о полном закрытии выносился на обсуждение в правительстве страны, однако одобрения не получил.

Ранее 5-tv.ru сообщал о решении латвийских властей запретить импорт спортивных товаров, видеоигр, одежды и книг из России и Белоруссии. В качестве причины в правительстве назвали желание укрепить безопасности страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Закон защищает: как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту
5:09
Система ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на подлете к Москве
4:55
Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней
4:19
Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве
3:50
В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми
3:06
«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»
«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео