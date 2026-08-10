В Минске раскрыли, зачем Латвия закрыла границы с Белоруссией

Максим Рыженков: Латвия закрывала границу с Белоруссией ради денег от Евросоюза

Временное закрытие Латвией границы с Белоруссией было продиктовано желанием Риги добиться от Евросоюза финансовой поддержки. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

«В сухом остатке — стремление как всегда получить экстра-финансирование из европейских структур», — сказал дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что подобные «пики активности на границе» до этого показывали Польша и Литва, а теперь к этой тактике прибегло и латвийское руководство.

По его словам, часть молодых политиков Латвии рассматривают такие действия как попытку набрать политические очки среди европейских и национальных элит. При этом он указал на то, что такие меры чаще всего продвигают политики, настроенные против Белоруссии и России.

При этом Рыженков добавил, что латвийские деятели решили отказаться от своих планов, поскольку не встретили отклика ни в обществе, ни среди элит.

В конце июля глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам. Кроме того, вопрос о полном закрытии выносился на обсуждение в правительстве страны, однако одобрения не получил.

Ранее 5-tv.ru сообщал о решении латвийских властей запретить импорт спортивных товаров, видеоигр, одежды и книг из России и Белоруссии. В качестве причины в правительстве назвали желание укрепить безопасности страны.

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