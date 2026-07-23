Старение можно «взломать»? Умные гаджеты, которыми пользуются биохакеры

Наука против старения: можно ли обмануть время и сохранить молодость? Умные устройства, специальные тренировки и новые технологии обещают помочь дольше оставаться активными. Что из этого действительно полезно? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Они взломали возраст: Деми Мур — 63 года, Наоми Кэмпбелл — 55, Хью Джекману — 57, а Мику Джаггеру — 82. А в какой они потрясающей форме! В чем же секрет их вечной молодости?

«У этих людей достаточно большое количество инструментов, которые способны улучшить и внешний вид, и качество жизни, и функциональное состояние организма. Это и персональные тренеры, это специально подобранное питание, биологически активные добавки, и тренировки в тренажерных залах», — объясняет заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев.

Методы омоложения, которыми пользуются голливудские звезды, называют биохакингом, и его популярность в мире растет.

Биохакинг в переводе с английского означает «взломать жизнь». Повернуть процесс старения пытаются при помощи различных БАДов, диет на основе генетических тестов, когнитивных упражнений для мозга и различных умных гаджетов.

Миллионер Брайан Джонсон — один из первых биохакеров в мире. В 2021 году он запустил проект по омоложению внутренних органов. Здоровьем мужчины занимается коллектив из 30 врачей.

Но узнать больше о себе и продлить молодость организма сегодня может помочь еще и специальное кольцо.

«Это умное кольцо, которое можно носить непрерывно, оно не боится воды, в нем можно плавать, принимать душ. Ты спишь, который показывает твою физическую активность, измеряя во время физической активности частоту сердечных сокращений, что важно, измеряя уровень сатурации, насыщения кислородом крови, измеряя сон», — рассказал эксперт.

А что едят биохакеры? В основе рациона — продукты, богатые омега-3 и омега-6, например, лосось и авокадо. Полиненасыщенные жиры, которые питают мозг, а значит, продлевают его здоровье. Потому что именно от деятельности мозга зависит состояние всего организма.

«При несбалансированном питании может наблюдаться дефицит холина, важного вещества в работе мозга и нервной системы. Холин участвует в синтезе ацетилхолина, важного вещества в работе памяти, внимания и обработке информации. При снижении концентрации памяти, внимания суточная потребность в холине составляет не менее 1000 мг.

Дополнительную поддержку клеткам мозга обеспечивает экстракт гинко билоба. Это важный антиоксидант, который участвует в работе сосудов, улучшает их функцию и обеспечивает лучший транспорт веществ из крови к клеткам головного мозга. В итоге холин и экстракт гинко билоба дополняют друг друга, создавая синергетический эффект», — отмечает невролог, ассистент кафедры нервных болезней ПМГМУ, кандидат медицинских наук Дмитрий Рожков.