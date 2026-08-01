Армия России поразила военные заводы и РЛС в Киеве и Киевской области

Армия России нанесла групповой удар по Киеву и Киевской области, поразив объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…>, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киеве и Киевской области, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, а также по портам в Одессе и Черноморске.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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