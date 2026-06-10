Причиной смерти Людмилы Чурсиной стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС сообщили в Театре Российской армии.

«Не стало Людмилы Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — сказала собеседница агентства.

Ранее в Театре Армии отметили, что Чурсину любили миллионы зрителей, она была единственной и неповторимой, отличалась настоящим артистическим героизмом. Актриса умерла 10 июня в возрасте 84 лет.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабад. Она выступала на сценах Театра имени Вахтангова, Ленинградского театра драмы имени Пушкина и Центрального академического театра Российской армии.

Первую роль в кино сыграла в фильме «Когда деревья были большими» в 1961 году. Наибольшую славу и всесоюзную известность ей принесли картины «Донская повесть», «Журавушка», «Угрюм-река» и «Щит и меч».

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