Названы простые способы эффективно повысить кибербезопасность

Уникальные пароли для разных учетных записей обеспечат кибербезопасность

Существуют простые меры, которые помогают снизить риск столкновения с мошенниками в киберпространстве. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru.

Эксперт отметил, что одним из ключевых правил безопасности остается использование надежных и уникальных паролей для разных учетных записей.

Также пользователям рекомендуется осторожно относиться к незнакомым ссылкам, не передавать личные данные посторонним и внимательно проверять ресурсы, на которых требуется ввод конфиденциальной информации.

Кроме того, важно регулярно обновлять устройства и программы, поскольку устаревшие версии могут содержать уязвимости, которыми способны воспользоваться злоумышленники.

Отдельное внимание также стоит уделять скачиванию приложений — делать это нужно только из проверенных источников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники научились работать в аэропортах по-новому. Авиагавани все чаще становятся площадкой для обманных схем, рассчитанных на путешественников.

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