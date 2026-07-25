Названы простые способы эффективно повысить кибербезопасность
Пользователям напомнили о важности соблюдения базовых правил цифровой гигиены для защиты личных данных и аккаунтов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Уникальные пароли для разных учетных записей обеспечат кибербезопасность
Существуют простые меры, которые помогают снизить риск столкновения с мошенниками в киберпространстве. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru.
Эксперт отметил, что одним из ключевых правил безопасности остается использование надежных и уникальных паролей для разных учетных записей.
Также пользователям рекомендуется осторожно относиться к незнакомым ссылкам, не передавать личные данные посторонним и внимательно проверять ресурсы, на которых требуется ввод конфиденциальной информации.
Кроме того, важно регулярно обновлять устройства и программы, поскольку устаревшие версии могут содержать уязвимости, которыми способны воспользоваться злоумышленники.
Отдельное внимание также стоит уделять скачиванию приложений — делать это нужно только из проверенных источников.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники научились работать в аэропортах по-новому. Авиагавани все чаще становятся площадкой для обманных схем, рассчитанных на путешественников.
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