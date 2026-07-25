«Жду своего принца»: вдова актера Янина готова к новым отношениям

Певица Дарья Янина заявила о готовности к новым отношениям после смерти мужа

Певица Дарья Янина (Клюшникова. — Прим. ред.), известная под псевдонимом VENERA готова к новым отношениям после смерти своего супруга актера Алексея Янина. Об этом артистка сообщила корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии «Спорт. Музыка. РУ. ТВ» в Завидово.

«Не сталкиваюсь с каким-то изобилием (мужского внимания. — Прим. ред.). Наверное, меня боятся… Не бойтесь меня! Первостепенно для меня, конечно, карьера и работа, но в душе я романтик и всегда жду своего принца», — призналась певица.

Кроме того, звезда описала идеальное для себя свидание.

«Идеальное свидание — длительная прогулка. Я очень люблю ходить, поэтому меня можно звать смело на какие-то красивые променады», — добавила VENERA.

В середине 2010-х Алексей Янин, супруг Дарьи Яниной был одним из самых востребованных российских актеров. Но в 2015 году он перенес инсульт — и оказался парализован. В конце августа 2023 года его состояние резко ухудшилось, и актера срочно доставили в реанимацию. 19 сентября 2023 года, не приходя в сознание, Алексей Янин скончался. Ему было 40 лет.

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