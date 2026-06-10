Место есть, пользы нет: какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника

В дверце холодильника нельзя хранить молоко и сливочное масло

Дверца холодильника кажется самым удобным местом для хранения: туда легко поставить молоко, яйца, соусы, масло, соки и лекарства. Но именно эта зона считается одной из самых нестабильных по температуре.

Каждый раз, когда холодильник открывают, продукты в дверце первыми сталкиваются с теплым воздухом. Для одних товаров это не критично, а для других такая привычка сокращает срок годности и повышает риск порчи. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Не лучшее место для скоропортящихся продуктов

Главное правило безопасного хранения — холодильник должен поддерживать температуру не выше четырех градусов. Холод замедляет рост бактерий, которые могут вызывать пищевые отравления.

Но температура внутри холодильника распределяется неравномерно. Задняя часть холодильной камеры обычно холоднее, а зона рядом с дверцей — теплее. Кроме того, при каждом открывании дверца сильнее всего реагирует на перепады температуры.

Молоко и кисломолочные продукты

Молоко часто хранят в дверце просто потому, что упаковка удобно туда помещается. Но это не лучший вариант. Молочные продукты чувствительны к колебаниям температуры, а дверца постоянно то охлаждается, то нагревается.

Если молоко стоит не в основной камере, а на дверной полке, оно может быстрее скиснуть, особенно если холодильник часто открывают. То же касается кефира, сливок, питьевого йогурта и других жидких молочных продуктов. Лучше хранить их на средней или нижней полке ближе к задней стенке, где температура стабильнее.

Яйца

Во многих холодильниках в дверце до сих пор есть специальные ячейки для яиц. Но с точки зрения безопасности это спорное решение. Яйца следует хранить в оригинальной упаковке в основной части холодильника при температуре четыре градуса или ниже. Отдельно подчеркивается, что правильное хранение влияет и на качество, и на безопасность продукта.

Коробка защищает яйца от запахов и снижает риск повреждения скорлупы. А основная камера обеспечивает более ровную температуру. Поэтому дверца — не лучшее место, даже если производитель холодильника предусмотрел там пластиковую подставку.

Сыры, творог и сливочное масло

Сыр и творог тоже лучше не держать на дверной полке. Особенно это касается мягких сыров, творожных продуктов, сливочного сыра и открытых упаковок. Они быстрее реагируют на тепло и могут портиться раньше срока.

Сливочное масло часто кладут в дверцу, потому что так оно остается мягче. С точки зрения удобства это понятно, но если масло хранится долго или на кухне жарко, лучше держать его в основной камере. Небольшую порцию на пару дней можно оставить в масленке на дверце, а основной запас — убрать глубже в холодильник.

Колбасы, ветчина и готовое мясо

Нарезки, ветчина, сосиски, готовая курица, паштеты и другие мясные продукты требуют стабильного охлаждения. Они относятся к продуктам, которые лучше использовать как можно быстрее.

Дверца для них слишком теплая и нестабильная. Особенно рискованно держать там уже открытую упаковку. Такие продукты лучше хранить в закрытом контейнере на нижней или средней полке.

Рыба, морепродукты и сырое мясо

Сырое мясо, птицу и рыбу нельзя хранить в дверце не только из-за температуры, но и из-за риска протекания. Если сок из упаковки попадет на другие продукты, может произойти перекрестное загрязнение.

Хранить охлажденные продукты необходимо закрытыми, регулярно убирать протечки и не допускать распространения бактерий, в том числе листерий.

Лучшее место для сырого мяса и рыбы — нижняя полка, в отдельном контейнере или поддоне. Так меньше риск, что жидкость попадет на готовую еду.

Готовые блюда и остатки еды

Остатки ужина, супы, салаты, гарниры и блюда из доставки тоже не стоит ставить в дверцу. Их безопасность зависит от того, насколько быстро и стабильно они охлаждаются.

Скоропортящиеся продукты не должны находиться при комнатной температуре дольше двух часов, а холодильник должен поддерживать нужную температуру. Остатки еды важно хранить в закрытых контейнерах и проверять их на свежесть.

Дверная полка для этого не подходит: там слишком много перепадов. Готовые блюда лучше ставить в основную камеру, не вплотную к дверце.

Что можно хранить в дверце

Дверца подходит для продуктов, которые не так чувствительны к небольшим перепадам температуры. Это кетчуп, горчица, соевый соус, уксусные заправки, маринады, некоторые острые соусы, напитки в закрытых бутылках. Но даже здесь важно читать этикетку: если производитель пишет «хранить в холодильнике после вскрытия», продукту нужен холод, но не обязательно самое холодное место.

Также в дверце можно держать воду, газировку, соки в закрытой упаковке, если они не являются скоропортящимися.

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