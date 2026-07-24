Хумус и фалафель: диетологи раскрыли секрет полезных «вкусняшек»

Daily Mail: хумус и фалафель имеют множество полезных свойств

Всего три столовые ложки хумуса или несколько шариков фалафеля — отличный способ восполнить дневную норму овощей. Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на экспертов Британского фонда сердца.

Специалисты советуют съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей ежедневно для снижения риска болезней сердца, инсульта и некоторых видов рака. Однако, по словам старшего диетолога фонда Делла Стэнфорда, достичь этой цели проще, чем кажется, если включить в рацион так называемые «пикантные кусочки» — популярные закуски, которые часто ассоциируются с пикниками и вечеринками.

Хумус, приготовленный из нута (разновидность бобовых), богат белком и клетчаткой. Но эксперты подчеркивают: как бы много вы ни съели этой пасты, она засчитывается лишь как одна порция из пяти, поскольку не содержит полного набора витаминов и минералов, присущих свежим овощам. При этом магазинные версии часто переполнены солью, поэтому диетологи рекомендуют готовить хумус дома из тахини, лимонного сока, чеснока и оливкового масла.

Фалафель — еще один фаворит среди полезных закусок, но только при условии, что его запекают, а не жарят во фритюре. В противном случае блюдо теряет свои сердечно-сосудистые преимущества из-за избытка жира. То же касается и томатных соусов: сальса с перцем, луком и авокадо — отличный выбор, однако в супермаркетах стоит внимательно изучать этикетки, так как в них часто добавляют сахар и соль.

Диетологи также напоминают о менее очевидных продуктах. Четыре кусочка вяленых томатов обеспечивают одну порцию благодаря концентрированным питательным веществам. А 30 оливок также могут засчитываться в дневную норму, хотя съесть такое количество за один присест удается не каждому.

Закусочные контейнеры с эдамаме, фасолью каннеллини или масляными бобами тоже полезны, но их, как и нут, можно засчитывать только один раз в день. Для увеличения порции эксперты советуют дополнять их нарезанными помидорами или сладкой кукурузой.

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